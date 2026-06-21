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Mardin'de 3. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed Bingül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Muhammed Bingül, apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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