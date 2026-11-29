Mardin Artuklu'da minibüs yangınını itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı