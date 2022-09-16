Yolda bir anda tartışmaya başladığı dini nikahlı eşini öldürdü 3. Sayfa Haberleri Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Ö. ile dini nikahlı eşi Pakistan Demir arasında yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Mehmet Emin Ö. cebinden çıkardığı bıçakla talihsiz kadını yaraladı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde Pakistan Demir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Karabayı Mahallesi'nde Mehmet Emin Ö. ile dini nikahlı eşi Pakistan Demir arasında yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmada Mehmet Emin Ö., dini nikahlı eşi Pakistan Demir'i bıçakla yaraladı. OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakistan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. GÖZALTINA ALINDI Olayda hayatını kaybeden Demir'in cenazesi otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Emin Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pakistan Dargeçit Mardin 3. Sayfa Haberler

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