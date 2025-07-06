Manyas'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü S.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücü S.A., kullandığı araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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