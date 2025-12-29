Haberler

Manyas'ta tek katlı ev alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde tek katlı bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Manyas ilçesi Peynirkuyu Mahallesi 10 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manyas ve Susurluk'tan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, 3 araç ve 9 personel ile yangına müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

