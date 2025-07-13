Manyas'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Manyas'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ocakta bulunan bir tencereden çıktığı tespit edilirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Çarşı Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinin mutfağında yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen Manyas Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının, ocakta bulunan bir tencereden çıktığı tespit edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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