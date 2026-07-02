Valilikten 'Anız yakımı' uyarısı

Manisa Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle anız yakımının orman yangınları açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı. Valilik, şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını istedi.

Manisa Valiliği, yaz mevsiminde etkisini artıran yüksek hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle anız yakımının orman yangınları açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, anız yakılmasının orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında yer aldığı vurgulanarak, tarım arazilerinde kontrolsüz şekilde yakılan küçük bir ateşin kısa sürede büyüyerek ormanlık alanlara sıçrayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, anız yangınlarının binlerce dönüm ormanlık alanın, tarım arazilerinin ve doğal yaşamın geri dönüşü olmayan şekilde zarar görmesine neden olabileceği belirtilirken, toprağın verimliliğini de olumsuz etkileyerek tarımsal üretime uzun vadede zarar verdiğine dikkat çekildi.

Artan hava sıcaklıklarının yangın riskini ciddi ölçüde yükselttiği kaydedilen açıklamada, kuru otlar ve bitki örtüsünün bu dönemde çok daha kolay tutuştuğu hatırlatılarak vatandaşların anız yakma uygulamasından kesinlikle kaçınmaları istendi.

Doğaya karşı duyarlılığın çevrenin ve geleceğin korunması açısından hayati önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, "Küçük bir kıvılcım bile büyük felaketlere yol açabilir." denildi.

Manisa Valiliği, vatandaşlardan şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı