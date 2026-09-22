Manisa Turgutlu'da silah ihbarı panik yarattı, velilerle kolluk arasında arbede çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önünde bir şahsın silahla etrafa ateş ettiği yönündeki ihbar paniğe neden oldu. Yaralı öğrencilerin bulunduğu yönündeki ihbarın ardından okula akın eden veliler ile güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul önünde bir şahsın silahla etrafa ateş ettiği ve yaralı öğrencilerin bulunduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili detayların henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı