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Manisa merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 191 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. 36 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesapları incelendi. Yapılan analizlerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 191 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

24 Kasım tarihinde Manisa merkezli olmak üzere İzmir ve Batman'da 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve sanal kumarın finansal kaynaklarının kurutulması ve suç ağlarının ortaya çıkarılmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı