Haberler

Manisa'da 4 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Manisa'da 4 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde D300 Karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki D300 Karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 45 BAP 378 plakalı otomobil, Ö.G. yönetimindeki 45 ARB 278 plakalı otomobil, B.A. yönetimindeki 06 BPV 148 plaka otomobil ve A.E. yönetimindeki 45 ASS 196 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 sürücü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan S.G.,M.Y., H.E., ve E.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

