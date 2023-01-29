Manisa'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 3'ü çocuk 7 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü önce kamyonete çarptı ardından da yoldan çıkarak meyve bahçesine daldı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesinde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan Pamukkale Turizm firmasına ait Mercedes Marka Murat Erdem Ç. idaresindeki 20 EC 006 plakalı yolcu otobüsü Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde önce aynı istikamette seyir halinde olan İsmail D. idaresindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonete çarptı. Elektrik direğine de çarpan otobüs ardından da yol kenarında bulunan meyve bahçesine daldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

50'ye yakın yolcunun bulunduğu otobüsün şoförü Murat Erdem Ç. şoför koltuğunda sıkışarak yaralanırken, otobüste bulunan yolculardan Saadet P. (66), Hande Ç. ve Himmet K. hafif şekilde yaralandı. Otobüsün çarptığı ve karşı şeride geçen kamyonetin şoförü İsmail D. kızları Mürşide D. ve Fatma D. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken E-96 Karayolu Ankara İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza sonrası konuşan Serdal İmren isimli vatandaş çok korktuklarını otobüsün elektrik direğine çaptığını ve kıvılcımlarla uyandıklarını söyledi.