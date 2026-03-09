Manisa'nın Kula ilçesinde D300 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen Ü.U.'ya İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 45 AUF 369 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı