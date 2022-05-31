Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da yasa dışı ekilen 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 280 bin kök haşhaş bitkisine el konuldu.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 280 bin kök haşhaş bitkisine el konuldu.

Köprübaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları çerçevesinde Ragillar Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Mahallede M.K'ya (55) ait 7 bin metrekarelik araziye operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı ekimi yapılan yaklaşık 280 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Tarlanın sahibi M.K. gözaltına alınırken, yasadışı ekim alanı imha edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köprübaşı Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler

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