Manisa'da Yağışlı Hava Trafik Kazasına Neden Oldu

Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan yağışlı hava, bir tırın makaslaması sonucu trafik kazasına yol açtı. İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre durdu. Tır sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan yağışlı hava, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makaslayarak yolu kapattı. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine trafik bir süre sağlanamadı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D300 karayolu Kavacık Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Şensözlü yönetimindeki 06 AU 5893 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Tır sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonucu İzmir - Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine trafik akışı bir süre kapandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
