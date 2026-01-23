Haberler

Manisa'da narkotik operasyonu: 4 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, binlerce sentetik hap ve yüzlerce gram kokain ele geçirildi. 4 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 789 tablet halinde toplam 11 bin 40 adet sentetik ecza hap, 27 parça halinde toplam 445,58 gram kokain maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet silah, şarjör ve 3 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.H. (25), Y.H. (22), E.E. (27) ve H.C. (33) isimli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından TCK 188 kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

