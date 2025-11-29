Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Bin Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 52 yaşındaki bir kadının adresinde 18 bin 277 sentetik ecza hap ve 121 gram kubar esrar bulundu. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 18 bin 277 sentetik ecza hap ve 121 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli kadın gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Turgutlu ilçesinde Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda Ç.Ö. (52) isimli kadının adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 18 bin 277 adet sentetik ecza hap ile 121 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli Ç.Ö., Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
