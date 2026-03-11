Alaşehir'de sentetik hap operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği bir kişi, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 170 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, durumundan şüphelenilen Ü.K. (20) isimli şahıs durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 170 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı