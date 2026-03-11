Haberler

Alaşehir'de sentetik hap operasyonu: 1 tutuklama

Alaşehir'de sentetik hap operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis, şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Ü.K.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 170 adet sentetik ecza hapı bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği bir kişi, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 170 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, durumundan şüphelenilen Ü.K. (20) isimli şahıs durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda toplam 170 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin

Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi

Yeni düzenlemenin ilk cezası bir polise kesildi
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı

Vali yardımcısı sekreterle basıldı, sonrası korkunç