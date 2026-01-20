Haberler

Şüphelilerin çantasından bin 163 uyuşturucu hap çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan devriye sırasında, yanlarında bin 163 adet uyuşturucu hap bulunan U.Y. ve B.Y. isimli iki şüpheli tutuklandı. Emniyet müdürlüğü huzur sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bülent Ecevit Köprülü Kavşak civarında devriye gezen ekipler, şüphe üzerine U.Y. ve B.Y.'yi durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, şüphelilerin yanlarındaki çantadan siyah poşette bin 163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
