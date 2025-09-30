Haberler

Manisa'da Tütün Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 9 Gözaltı

Manisa'da Tütün Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 9 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli tütün kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ülke genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde 1, Turgutlu'da 1, Kula'da 2, Akhisar'da 2 ve Salihli'de 2 olmak üzere toplam 8 adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 kompresör makinesi, 5 sigara sarma makinesi, 337,5 kilo kıyılmış tütün, 75 bin 360 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 83 bin 800 adet boş makaron ve 51 elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi! Suçlamalar ağır
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.