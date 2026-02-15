Haberler

Manisa'da korkutan kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Manisa'da korkutan kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazada 3 araç arasında çarpışma yaşandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Beylikli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.K. (55) yönetimindeki 45 AIC 203 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu B.T. (27) idaresindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır, bu kez A.T. (41) yönetimindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden H.K. ve A.T.

ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. (56), B.T. (33) ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

"Adı ne olursa olsun bunu istiyoruz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme
PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar

PTT'den emekliye geri ödemesiz 14 bin TL! İşte detaylar