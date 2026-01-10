Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen çift taraflı yaralanmalı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Derbent Mahallesi Epic Petrol önü Ankara Asfaltı üzerinde meydana geldi. Samet T. (20) idaresindeki 43 ACS 884 plakalı otomobil, Turgutlu istikametine seyir halindeyken yola çıkan bir yayaya çarptı. Araç, çarpmanın ardından yolun sağında park halinde bulunan İsa S.'a (38) ait 35 BMT 052 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Samet T. ile araçta yolcu olarak bulunan Efe Kağan B. (18) hafif yaralandı. Kazada yaralanan ve kimliği ilk etapta belirlenemeyen yaya, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede, yayanın Fas uyruklu ve adının Fadıl olduğu tespit edildi. Yaralı şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA