Manisa'da Tır Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Manisa'da Tır Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada tır şoförü Şevket Yol yaşamını yitirirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi. Tır şoförü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl'ün Selimiye Mahallesi Denizli-Alaşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Alaşehir yönüne giden, plakası henüz belirlenemeyen tır, Buldan rampasından inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. Kazada tır şoförü Şevket Yol (35) olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol'un cenazesi Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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