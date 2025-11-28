Haberler

Manisa'da Süt Tankeri Devrildi, Sürücü Kendiliğinden Çıktı

Manisa'da Süt Tankeri Devrildi, Sürücü Kendiliğinden Çıktı
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden süt tankeri şarampole devrildi. Sürücü T.U. kendi imkanlarıyla çıktığı tankerden, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı süt tankerinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen tankerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında süt tankeri şarampole devrilerek üzüm bağlarına uçtu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde yaşandı. T.U. (40) yönetimindeki 16 BFU 354 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Devrilen tankerden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü T.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
