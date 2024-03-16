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Manisa'da Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda 7 kişi tutuklandı ve silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu suç örgütünü çökertti. Operasyonda gözaltına şüphelilerden örgüt lideriyle beraber 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında 12 şüpheliyi takibe aldı. 12 şüphelinin Manisa il genelinde "Yağma, Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Silahla Yaralama, 6136 SKM ve Tehdit" suçlarına karıştıkları tespit edilirken şüphelilerden 2'si emniyet sorgusunun ardından farklı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Manisa il geneliyle İzmir'in Buca ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri kamu görevlisi olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri operasyonda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 19 adet fişek, 7 adet kesici delici alet, bin 891 adet extacy hap, 54 gram taş kokain, 2,8 gram esrar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Ö.Ç. isimli şahsın liderliğini yaptığı organize suç örgütü elemanlarından R.Ö. (33), A.U. (41), İ.T. (27), Ö.Ç. (36), Ş.A. (48) ve A.K. (31) olmak üzere 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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