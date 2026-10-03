Haberler

Manisa'da son bir ayda operasyonlarda 4 bin 252 kişi yakalandı, 523'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da son bir ayda il genelinde yürütülen operasyonlarda toplam 4 bin 252 kişi yakalandı, 523'ü tutuklandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 360 kişi de varken, aramalarda 15 ruhsatsız tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda toplam 4 bin 252 kişi yakalanırken, bunlardan 523'ü tutuklandı.

Manisa'da son bir ayda düzenlenen uygulama ve operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 360 kişi dahil toplam 4 bin 252 kişi yakalandı. Şüphelilerden 523'ü tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen tespit ve analiz çalışmaları doğrultusunda, adli kararlara istinaden il genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir aylık çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 360 kişi ile çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 3 bin 892 kişi olmak üzere toplam 4 bin 252 kişinin yakalandığı, yakalanan şahıslardan 523'ünün ise tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 206 mermi, 26 şarjör, 12 av tüfeği ve 73 av tüfeği fişeğinin de ele geçirildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı

7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı! İşte o isimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı

Tek cümleyle paniğe kapıldı! 15,5 milyon TL'sini kaptırdı
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir

Memurlara çifte ikramiye müjdesi

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Fransa’da öğrenci protestoları sürüyor: 5 bin gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Ülke yangın yerine döndü: 5 bin kişi gözaltında, yüzlerce okul kapandı
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi