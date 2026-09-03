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Manisa'da son bir ayda 2 bin 196 kişi yakalandı, 913'ü tutuklandı

Manisa'da son bir ayda 2 bin 196 kişi yakalandı, 913'ü tutuklandı
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Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 489 ve çeşitli suçlara karıştığı belirlenen bin 707 kişi olmak üzere toplam 2 bin 196 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 913'ü tutuklanırken, operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 489 kişi ile çeşitli suçlara karıştığı belirlenen bin 707 kişi olmak üzere toplam 2 bin 196 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 913'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde, adli makamların koordinesinde son bir ay boyunca uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 489 kişi ile çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen bin 707 kişi yakalanırken, toplam 2 bin 196 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 913'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 15 ruhsatsız tabanca, 141 mermi, 21 şarjör, 9 av tüfeği ve 181 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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