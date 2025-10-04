Manisa'da Şiddete Uğrayan Kız Çocuğu Devlet Korumasına Alındı

Manisa'da ağabeyi tarafından üzerine kaynar su dökülerek şiddete maruz kalan kız çocuğu için Manisa Valiliğinin talimatıyla devlet korumasına alınması için işlem başlatıldı.

Manisa'da ağabeyi 19 yaşındaki M.A.İ.A. tarafından üzerine kaynar su dökülerek şiddete maruz kalan S.A. için Manisa Valiliği'nin talimatıyla Manisa Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından harekete geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., gece saatlerinde Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilk kabul birimince koruma altına alındığı öğrenildi.

S.A.'nın barınma, psiko-destek ve sağlık taramasından faydalanacağı bildirildi. - MANİSA