Manisa'da Şehirlerarası Otobüs Denetimleri Gerçekleştirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, 14 Nisan-01 Haziran tarihleri arasında şehirlerarası otobüslere yönelik sivil denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 12 farklı şehre seyahat eden 14 farklı firmaya ait 32 şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde sürücülere çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, yolcular da bilgilendirildi.

Yapılan denetimlerde 14 sürücüye 'Cep telefonu kullanımı', 6 sürücüye 'Emniyet kemeri takmamak', 5 sürücüye 'Kırmızı ışık ihlali', 1 sürücüye 'Aşırı hız', 5 sürücüye Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nden olmak üzere toplam 31 cezai işlem uygulandığı açıklandı. En fazla cezai işlemin emniyet kemeri takmamak ve cep telefonuyla konuşmak olarak kayıtlara geçmesi ise dikkat çekti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uyumun sağlanması ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla şehirlerarası otobüs denetimlerinin aralıksız devam edeceğini açıkladı. - MANİSA