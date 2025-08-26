Manisa'da Psikolojik Sorunları Olan Kişi Evinin Yangınını Çıkardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürüldü ve şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aynı zamanda ofis olarak kullanılan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ö. isimli şahıs evini ateşe verdi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri A.Ö.'yü gözaltına aldı.

Şahsın daha önce de komşuları ve ev sahiplerine kötü ifadeler kullandığı, bu nedenle çevrede tedirginlik oluşturduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
