Manisa'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 83 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü yaşlı adam ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırkağaç - Soma Karayolu Öveçli Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada Kırkağaç istikametinden Soma'ya gitmekte olan Mehmet Ali Başar idaresindeki 45 KN 469 traktör, aynı yönde seyir halindeki R.K. yönetimindeki 45 ZL 172 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan 83 yaşındaki sürücü Mehmet Ali Başar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. - MANİSA