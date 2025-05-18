Manisa'da Narko Alan Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı

Manisa'da Narko Alan Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı
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Manisa'da Narko Alan Uygulaması: 5 Şahıs Yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Narko Alan Uygulaması'nda aranan 5 şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'da gece uygulaması... Narko Alan Uygulaması'nda aranan 5 şahıs yakalandı

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Narko Alan Uygulaması" kapsamında, aranan 5 şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, 16 Mayıs tarihinde 21.00-22.30 saatleri arasında, il merkezi ve ilçelerde okul çevreleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. 78 ekip ve 267 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 803 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda aranan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca 761 araç ve motosikletin denetlendiği uygulamada, 79 araç sürücüsüne toplamda 309 bin 394 TL para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 78 umuma açık yer, 60 okul çevresi, 68 park ve bahçe ile 57 metruk bina çevresinin kontrol edildiği öğrenilirken, denetimlerde 5 gram metamfetamin, 1,74 gram esrar, 263 adet ecstasy hap, 149 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği açıklandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 şahıs hakkında TCK 191'den işlem yapıldığı, 2 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan haklarında adli işlem yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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