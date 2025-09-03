Manisa'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Selendi'ye bağlı kırsal Eskim Mahallesi Taşyaka mevkiinde su sabah saat 10.00 sıralarında başlayan makilik yangını kısa sürede büyüdü. Ulaşım zorluğu nedeniyle arasözlerin hortum çekerek müdahale ettiği yangına Orman Bakanlığına bağlı 3 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopter havadan müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren yangın ekiplerin üstün çabalarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangına 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve vatandaşlar müdahale etti. Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın kül olduğu öğrenildi. - MANİSA