Manisa'da Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, E-96 karayolunda Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Orhan G. idaresindeki 08 ABA 971 plakalı tır sağ tarafta bulunan tali yola dönmek isterken, arkadan gelen Enes K. idaresindeki 45 T 4142 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Furkan K. ekipler tarafından çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emre K. ve Enes K. adlı kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden iki kardeşin yakınları Turgutlu ilçesinden olay yerine geldi. Kardeşlerin arkadaşları ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın ardından Ankara-İzmir yolu İzmir istikametinde bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

