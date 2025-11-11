Manisa'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan Mehmet Eriş (38) idaresindeki 35 CJG 406 plakalı kamyonet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mehmet Eriş ile araçta yolcu olarak bulunan A.B. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü Mehmet Eriş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA