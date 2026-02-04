Haberler

Salihli'de kadına yönelik şiddete karşı kritik zirve

Güncelleme:
Salihli ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında düzenlenen toplantıda, mevcut uygulamalar ve önleyici tedbirler ele alındı. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda, 5. Ulusal Eylem Planı'nın yürütülecek çalışmaları değerlendirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı ve ilgili genelge doğrultusunda gerçekleştirilen toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mevcut uygulamalar ele alınırken; koruyucu ve önleyici tedbirler, farkındalık çalışmalarının artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Ayrıca, 5. Ulusal Eylem Planı kapsamında sorumlu kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar, planlanan faaliyetler ve uygulanacak yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. - MANİSA

