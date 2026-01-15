Haberler

Gördes'te 2 kilo 352 gram kubar esrar ele geçirildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 352 gram kubar esrar ve bir cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilo 352 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada, M.G. (34) isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada 2 bin 352 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

