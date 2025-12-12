Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 11 bin 892 adet sentetik ecza hapı taşıdığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın istihbari çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda, aracında yüklü miktarda sentetik ecza hapı taşıdığı belirlenen bir şüpheli yakalandı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin 11 Aralık tarihinde yürüttüğü fiziki takip sonucunda T.E. (E/23) isimli şahsın aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 11 bin 892 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA