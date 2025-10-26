Manisa’da Huzur Uygulaması: 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur, güven uygulamasında aranan 7 şahsın yakalandığı, 10 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 25 Ekim Cumartesi günü 20.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 86 ekip 330 personelin katılımıyla yapılan 'Manisa Güven Huzur Uygulamasında' 3 bin 508 şahsın sorgulandığı, 7 aranan şahsın ise yakalandığı bildirildi. Uygulamada 1133 aracın denetlendiği ve kurallara uymayan 167 araç sürücüsüne 795 bin 122 TL para cezası uygulandığı 9 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

İl genelinde 182 açık istirahat ve eğlence yeri, 74 park ve bahçe, 20 okul çevresi, 3 otogar ve tren garı, 30 metruk bina ve çevresinin kontrol edildiği belirtilirken, 5 şahsın kapalı alanda sigara içtiği tespit edilerek 4 bin 885 TL idari para cezası uygulandığı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 10,35 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 112 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi. Yapılan uygulamada ayrıca 10 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA