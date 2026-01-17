Haberler

Manisa'da 66 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki şahıs yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından 66 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 18 yaşındaki P.Y.'yi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 66 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, gerçekleştirilen operasyonla, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 66 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.Y. (18) yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda yeri tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan P.Y., adli makamlara sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
