Manisa'da Engelli Rampaları ve Park Yerleri İçin Özel Trafik Denetimi

Manisa'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 40 ekip ve 82 personelle gerçekleştirilen özel denetimde 161 araca toplam 180 bin 726 lira ceza uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 28 Kasım tarihinde 40 ekip ve 82 personelle "Engelli Rampaları ve Engelli Park Yerleri Özel Denetimi" gerçekleştirildi.

Denetimlerde 161 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen161 sürücüye toplam 180 bin 726 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, denetimler kapsamında 5 aracı da trafikten men etti. - MANİSA