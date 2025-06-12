Manisa'da Abartı Egzoz ve Gürültü Denetimlerinde 322 Araç Ceza Aldı

Manisa'da Abartı Egzoz ve Gürültü Denetimlerinde 322 Araç Ceza Aldı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4-9 Haziran tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran 322 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 309 bin 347 TL ceza kesildi.

Manisa il genelinde 4-9 Haziran tarihleri arasında yapılan abartı egzoz ve gürültü denetimlerinde 322 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 309 bin 347 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 4-9 Haziran 2025 tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 32 ekip ve 58 personelin katıldığı denetimlerde, toplam 1.941 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 322 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında abartı egzoz maddesinden 7 adet, yüksek ses maddesinden 46 adet ve diğer kanun maddelerinden 269 adet olmak üzere toplam 1 milyon 309 bin 347 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 72 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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