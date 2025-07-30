Manavgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Manavgat Titreyengöl Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı palmiyeye çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Titreyengöl Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı yönüne seyir halinde olan Rukiye Ç. idaresindeki 07 LGG 68 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, Sorgun Mezarlığı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Rukiye Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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