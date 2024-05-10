Manavgat'ta trafik kazası: 71 yaşındaki kadın yaralandı

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında resmi araç ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 71 yaşındaki bir kadın yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2569 Sokak ile 2570 sokak kesişiminde meydana geldi. Hafiz Acar'ın kullandığı 07 BKH 193 plakalı araç ile Barbaros Bulvarı istikametine seyir halinde olan Sinan Demir yönetimindeki Manavgat Devlet Hastanesi'ne ait 07 YCR 01 plakalı resmi araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Hafiz Acar'ın kullandığı araç yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 71 yaşındaki Sevim Acar yaralanırken, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili trafik ekiplerinin çalışması sırasında araç sürücülerinin birbirini suçlaması dikkat çekti. - ANTALYA