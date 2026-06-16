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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde park etmek için yanaşan otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park etmek için yolun sağına yanaşan otomobile aynı istikamette seyir halindeki motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Adliyesi karşısında park etmek için yolun sağına yanaşan Aydın D.'nin kullandığı 07 JA 090 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki Ahmet K.'nın kullandığı 07 BRS 189 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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