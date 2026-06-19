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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin T'nin kullandığı 07 LNT 33 plakalı motosiklet, otoparktan caddeye çıkan Fırat Ş'nin kullandığı 07 ARR 72 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Metin T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Serpil T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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