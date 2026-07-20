Otomobil ile çarpışan motosikletli metrelerce havaya savruldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamer Can Y'nin kullandığı 34 VG 6312 plakalı motosiklet, Mehmet A'nın kullandığı 21TA 704 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Kamer Can Y. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA