Otomobille çarpışan motosikletli yola savruldu: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, plakası bulunmayan ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 53 bin 67 TL ceza kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine gitmekte olan Ramazan C. T.'nin kullandığı 07 LGN 77 plakalı otomobil, Kumyolu kavşağına girdiği sırada D-400 kara yolunda Alanya istikametine seyir halindeki Yaren Ş.'nin kullandığı 07 CGL 931 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Yaren Ş., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralanan sürücüye 53 bin 67 TL ceza kesildi

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yapılan kontrolde motosikletin plakasının takılı olmadığı, motorlu bisiklet sürücüsünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlenerek toplam 53 bin 67 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA