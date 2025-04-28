Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

S. Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden endişelendiren açıklama
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
Topluma 'Deprem' korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Korku pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Manavgat'ta Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 yaşındaki Batuhan Uçar, Manavgat'ta motosikletiyle park halindeki tıra çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi yakınları tarafından teslim alındı ve memleketine götürüldü.

Manavgat'ta motosikletiyle park halindeki tıra çarpıp olay yerinde hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Önceki gün Manavgat-Antalya D-400 karayolu Taşağıl kavşağına yakın noktada yaşanan kazada Antalya yönüne seyreden Batuhan Uçar'ın (26) kullandığı 07 BUP 313 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halindeki H.Y.'nin kullandığı 33 DA 255 plakalı tıra çarpmış, kazada Uçar olay yerinde yaşamını yitirmişti. Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tır sürücüsü H.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manavgat'a götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.