Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza ; Antalya Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Ethem B. Ç'nin kullandığı 07CDU748 plakalı motosiklet sürücüsü, eski kaymakamlık konağı karşısında yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek üzere duran araçlara çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA