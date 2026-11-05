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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı

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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı
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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen ve güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan İlhan N.'nin kullandığı 35 AEH 245 plakalı otomobile Adem T.'nin kullandığı 42 ZP 716 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 42 ZP 716 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görülen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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